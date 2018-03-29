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En fazla yağış nereye düştü?

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Meteoroloji Dairesi açıkladı...
En fazla yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 34 kg ile Doğancı’da kaydedildi. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Doğancı 34 kg/m², Kalkanlı 33 kg/m², Akdeniz,  Akıncılar 29 kg/m², Taşpınar 26 kg/m², Selvilitepe 25 kg/m², Çamlıbel, Gemikonağı 23 kg/m², Güzelyurt 21 kg/m², Kozanköy, Bostancı 20 kg/m², Lefke 18 kg/m², Beyarmudu, Zaferburnu, Zümrütköy 17 kg/m², Alsancak 16 kg/m²”

Diğer Yağış alan yörelerimizde ise 2 ile 15 Kg/m²"

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