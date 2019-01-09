En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Dipkarpaz bölgesine düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 08:00’den bugün saat 08:00’e kadar arasında gerçekleşen yağışlarda en çok yağışı, 15kg/m² ile Dipkarpaz bölgesinin aldığı kaydedildi.

Ölçülen yağış miktarları şöyle:

“Dipkarpaz: 15 kg/m²; Yeşilırmak: 14 kg/m²; Güzelyurt, Zafer Burnu, Kozanköy, Kalkanlı: 13 kg/m²; Kantara, Çamlıbel, Beyarmudu: 12 kg/m²; Mallıdağ, Gemikonağı: 11 kg/m²;

Taşpınar, Türkeli: 10 kg/m²; Lefke, Kaleburnu: 9 kg/m²”.

Açıklamada, diğer yörelere ise 0,4 ile 8 kg/m² arası yağış düştüğü kaydedildi.