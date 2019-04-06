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En fazla yağış nereye düştü?

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En fazla yağış nereye düştü?
En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, son 24 saat içinde en çok yağışın Mehmetçik köyüne düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 08:00 ve bu sabah 08:00  arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 

“Mehmetçik: 63 kg/m²; Geçitkale: 22 kg/m²; Çayırova: 18 kg/m²; Devlet Üretme Çiftliği: 9 kg/m²; Akdoğan: 4 kg/m²; Beyarmudu: 3 kg/m²; Vadili, Ercan, Serdarlı: 2 kg/m²; Türkeli, Selvilitepe: 1 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelere ise 1 kg/m2’den az yağış kaydedildi. 

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