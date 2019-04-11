En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00’nden bu sabah 08.00’e kadar olan 24 saatlik verilerine göre, en fazla ikinci yağışı alan bölge de Tatlısu oldu. Tatlısu’da metrekareye 29 kilogram yağış düştü.

Yörelerin metrekareye göre aldığı yağış oranı şöyle:

“Mallıdağ 31, Tatlısu 29, Mehmetcik 17, Ziyamet 10, Değirmenlik 9, Yenierenköy 8, Alevkayası 7 kilogram. Diğer yörelerde 0,1 ile 6 kilogram arası yağış kaydedildi.”