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En fazla yağış nereye düştü?

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 15 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.
En fazla yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 15 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Zafer Burnu’na 15 kg; Esentepe ve Girne’ye 12 kg; Mehmetçik ve Kalkanlı’ya 9 kg; Karaoğlanoğlu ve Kozanköy’e 8 kg; Dipkarpaz ve Mallıdağ’a 7 kg; Akdoğan, Türkeli, Alevkayası ve Kantara’ya 6 kg; Tatlısu, Selvilitepe, Çayönü, Güzelyurt ve Çamlıbel’e 5 kg; Alsancak, Yenierenköy ve Kırıkkale’ye 4 kg; Lefkoşa, Boğaz ve Bostancı 3 kg”

Diğer yörelerde ise 2 kilogramdan az yağış kaydedildi.

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