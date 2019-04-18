  • BIST 96.979
  • Altın 238,888
  • Dolar 5,8179
  • Euro 6,5455
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

En fazla yağış nereye düştü?

» »
Meteoroloji Dairesi dün itibariyle en fazla yağış alan bölgeyi açıkladı
En fazla yağış nereye düştü?

Gazimağusa’da dün metrekareye 10 kg yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah ile bu sabah arasındaki 24 saatteki yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre, Sandallar’da 3 kg/m²;  Dörtyol ve İskele’de 1 kg/m² yağış oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu görevlisi Musa Zeki 1 yıl hapis yatacak18 Nisan 2019 Perşembe 11:46
  • Bakanlar Kurulu toplandı18 Nisan 2019 Perşembe 11:33
  • Kayıp arama çalışmaları devam ediyor...18 Nisan 2019 Perşembe 11:08
  • Sibel Siber: BM raporundan önce Meclis’in deklerasyon yayınlamasını beklerdim18 Nisan 2019 Perşembe 10:33
  • '21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali' bugün başlıyor18 Nisan 2019 Perşembe 10:08
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar18 Nisan 2019 Perşembe 07:30
  • Atakan: "Teknolojik değişimde yer almak için yatırımlar yapılmalı"17 Nisan 2019 Çarşamba 21:18
  • Tatar: Maaş ödemeyi başarı sayıyorlar17 Nisan 2019 Çarşamba 20:46
  • Burcu: Guterres raporu kesinleştikten sonra değerlendirme yapılacak17 Nisan 2019 Çarşamba 18:37
  • Sendikal Platform: Tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırın17 Nisan 2019 Çarşamba 18:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti