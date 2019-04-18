En fazla yağış nereye düştü?

Gazimağusa’da dün metrekareye 10 kg yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah ile bu sabah arasındaki 24 saatteki yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre, Sandallar’da 3 kg/m²; Dörtyol ve İskele’de 1 kg/m² yağış oldu.
Gazimağusa’da dün metrekareye 10 kg yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah ile bu sabah arasındaki 24 saatteki yağış miktarlarıyla ilgili açıklamasına göre, Sandallar’da 3 kg/m²; Dörtyol ve İskele’de 1 kg/m² yağış oldu.
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