En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, diğer yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Mallıdağ 3kg/m2,Geçitkale 2 kg/m2, Zafer Burnu, Tatlısu, Türkeli, Akdoğan, Alevkaya, Dipkarpaz, Mağusa, Mehmetçik ise 1kg/m2.”
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, diğer yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Mallıdağ 3kg/m2,Geçitkale 2 kg/m2, Zafer Burnu, Tatlısu, Türkeli, Akdoğan, Alevkaya, Dipkarpaz, Mağusa, Mehmetçik ise 1kg/m2.”
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