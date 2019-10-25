En fazla yağış nereye düştü?

Açıklamaya göre, Mallıdağı, 34 kg/m² ile Kalkanlı, 30 kg/m² ile Türkleli ve Taşpınar; 24 kg/m² ile de Esentepe, Beylerbeyi, Alevkaya ve Dörtyol izledi.
Bir çok bölgede de, 1 ile 22 kg/ m² arasında yağışlar ölçüldü.
Açıklamaya göre, Mallıdağı, 34 kg/m² ile Kalkanlı, 30 kg/m² ile Türkleli ve Taşpınar; 24 kg/m² ile de Esentepe, Beylerbeyi, Alevkaya ve Dörtyol izledi.
Bir çok bölgede de, 1 ile 22 kg/ m² arasında yağışlar ölçüldü.
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