En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Geçitkale 59 kg/m², Pile 55 kg/m², Beyarmudu45 kg/m², Gazimağusa 41 kg/m², Değirmenlik 39 kg/m², Mallıdağ, Tatlısu 38 kg/m², Akıncılar 37 kg/m², Çayönü 30 kg/m², Dörtyol 26 kg/m², Akdoğan 25 kg/m², Kantara, Gönendere 24 kg/m², Vadili 22 kg/m², Alevkaya21 kg/m², İskele, Devlet Üretme Çiftliği, Girne 19 kg/m², Sandallar 18 kg/m², Mehmetcik, Serdarlı 17 kg/m², Beylerbeyi, Esentepe, Sipahi 16 kg/m², Karaoğlanoğlu 15 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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