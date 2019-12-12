En fazla yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 59 kg ile Geçitkale’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:



“Geçitkale 59 kg/m², Pile 55 kg/m², Beyarmudu45 kg/m², Gazimağusa 41 kg/m², Değirmenlik 39 kg/m², Mallıdağ, Tatlısu 38 kg/m², Akıncılar 37 kg/m², Çayönü 30 kg/m², Dörtyol 26 kg/m², Akdoğan 25 kg/m², Kantara, Gönendere 24 kg/m², Vadili 22 kg/m², Alevkaya21 kg/m², İskele, Devlet Üretme Çiftliği, Girne 19 kg/m², Sandallar 18 kg/m², Mehmetcik, Serdarlı 17 kg/m², Beylerbeyi, Esentepe, Sipahi 16 kg/m², Karaoğlanoğlu 15 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildi.