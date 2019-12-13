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En fazla yağış nereye düştü?

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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 44 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.
En fazla yağış nereye düştü?

Dipkarpaz’ı, metrekareye 39 kg ile Mahmetcik ile Kantara, 31 kg ile Zaferburnu ve 27 kg ile  Gazimağusa izledi.

Yenierenköy ile Çayırova’da 23 kg/m² yağmur ölçülürken yağış alan diğer yerlere  20 kg/m²’nin altında yağmur düştüğü belirlendi.

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