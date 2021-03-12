En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ülke genelinde en fazla yağışın metrekareye 16 kg ile Selvilitepe’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ülke genelinde en fazla yağışın metrekareye 16 kg ile Selvilitepe’de kaydedildiğini bildirdi.

Dairenin açıklamasına göre Kozanköy ve Lefkoşa’da 15, YDÜ bölgesi ve Bayarmudu’nda 14, Boğaz’da 12, Tatlısu, Alsancak ve Akdoğan’da 11, Devlet Üretme Çiftlikleri bölgesi, Kırıkkale ve Ercan’da da 10 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 9 kilogram arası yağış kaydedildi.