En fazla yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nin saptadığı dünkü yağış miktarlarına göre Yeşilırmak, Boğaz, Çamlıbel, Koruçam ve Esentepe az miktarda yağış aldı.
Yeşilırmak’a metrekareye 2, Boğaz, Çamlıbel, Koruçam ve Esentepe’ye ise metrekareye 1 kg yağış düştü.
Meteoroloji Dairesi’nin saptadığı dünkü yağış miktarlarına göre Yeşilırmak, Boğaz, Çamlıbel, Koruçam ve Esentepe az miktarda yağış aldı.
Yeşilırmak’a metrekareye 2, Boğaz, Çamlıbel, Koruçam ve Esentepe’ye ise metrekareye 1 kg yağış düştü.
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