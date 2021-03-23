  • BIST 1.342
  • Altın 432,022
  • Dolar 7,7133
  • Euro 9,1743
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

En Fazla Yağış Nereye Düştü?

» »
Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu yana en çok yağışı metrekareye 11 kilogram ile Koruçam’ın aldığını açıkladı.
En Fazla Yağış Nereye Düştü?

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu yana en çok yağışı metrekareye 11 kilogram ile Koruçam’ın aldığını açıkladı.

Bu arada, ülke genelinde hafif de olsa etkili olan yağışlar, havadaki toz zerrecikleriyle birlikte olunca, her yer çamura büründü.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Koruçam dışındaki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akdeniz, Bostancı 4 kg/m²; Beylerbeyi, Doğancı, Lefke, Zafer Burnu, Çamlıbel, Güzelyurt, Yeşilırmak, Zümrütköy 3 kg/m²; Boğaz, Gaziveren, Türkeli, Girne, Karaoğlanoğlu, Kozanköy, Taşpınar, Akıncılar 2 kg/m².”

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü yarın yapılıyor23 Mart 2021 Salı 11:07
  • Bakan Canaltay: Kaynaklarımız Tükenmez Değil, Suyu Bilinçli Kullanalım23 Mart 2021 Salı 10:53
  • Yarın Yeni Açılımlar Uygulamaya Girecek23 Mart 2021 Salı 10:51
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!23 Mart 2021 Salı 10:45
  • Bugün Dünya Meteoroloji Günü23 Mart 2021 Salı 09:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar bugün CTP heyetiyle görüşecek23 Mart 2021 Salı 09:30
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak23 Mart 2021 Salı 09:25
  • Dikkat elektrik kesintisi olacak23 Mart 2021 Salı 09:25
  • Harmancı'dan Müjde!23 Mart 2021 Salı 09:23
  • Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı23 Mart 2021 Salı 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti