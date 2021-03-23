En Fazla Yağış Nereye Düştü?

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu yana en çok yağışı metrekareye 11 kilogram ile Koruçam’ın aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu yana en çok yağışı metrekareye 11 kilogram ile Koruçam’ın aldığını açıkladı.

Bu arada, ülke genelinde hafif de olsa etkili olan yağışlar, havadaki toz zerrecikleriyle birlikte olunca, her yer çamura büründü.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Koruçam dışındaki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akdeniz, Bostancı 4 kg/m²; Beylerbeyi, Doğancı, Lefke, Zafer Burnu, Çamlıbel, Güzelyurt, Yeşilırmak, Zümrütköy 3 kg/m²; Boğaz, Gaziveren, Türkeli, Girne, Karaoğlanoğlu, Kozanköy, Taşpınar, Akıncılar 2 kg/m².”