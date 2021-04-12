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En Fazla Yağış Nereye Düştü?

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 Meteoroloji Dairesinde göre en çok yağış Zümrütköy’e düştü.
En Fazla Yağış Nereye Düştü?

 Meteoroloji Dairesinde göre en çok yağış Zümrütköy’e düştü.

Dairenin verilerine göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında metrekareye Zümrütköy 1, Bostancı 0,5, Güzelyurt 0,3 ve Koruçam 0,2 kilogram yağış aldı.

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