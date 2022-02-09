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En fazla yağış nereye düştü?

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Mehmetçik’te son 24 saatte metrekarede 23 kilogram yağış kaydedildi.
En fazla yağış nereye düştü?

Mehmetçik’te son 24 saatte metrekarede 23 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında kaydedilen yağış miktarlarını şöyle açıkladı:

“Mehmetçik’te 23, Dörtyol’da 12, Çayırova’da 11, Beylerbeyi’nde 8, Yeşilırmak’ta 7, Ziyamet’te 6, Gazimağusa’da 5, Yenierenköy, Lefke ve Beyarmuda’nda 4, Değirmenlik, Salamis, Alsancak ve Zümrütköy’de 3 kilogram.”

Yağış alan diğer yörelerde 0,2 ile 2 kilogram yağmur kaydedildi.

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