  • BIST 4.349,31
  • Altın 1021.094
  • Dolar 18.5966
  • Euro 18.6618
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

En Fazla Yağış Nereye Düştü

» »
Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Sipahi’ye düştü.
En Fazla Yağış Nereye Düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Sipahi’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Sipahi’de 32, Yenierenköy’de 22, Zafer Burnu’nda 7, İskele’de 6, Değirmenlik, Dipkarpaz ve Kaleburnu’nda 4 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu Hafta Yağmur Geliyor06 Kasım 2022 Pazar 14:45
  • Bugün Hava Nasıl Olacak06 Kasım 2022 Pazar 10:11
  • Pazartesi gününden itibaren sağanak yağmur bekleniyor05 Kasım 2022 Cumartesi 14:25
  • Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak05 Kasım 2022 Cumartesi 09:29
  • Meteoroloji Dairesi'nden Sis Uyarısı04 Kasım 2022 Cuma 16:30
  • Pazartesi gününden itibaren sağanak yağmur bekleniyor04 Kasım 2022 Cuma 15:59
  • Hava Bugün Nasıl Olacak(3 Kasım 2022)03 Kasım 2022 Perşembe 09:11
  • Meteoroloji'den Yağış Uyarısı02 Kasım 2022 Çarşamba 19:09
  • Hava Bugün Nasıl Olacak (2 Kasım 2022)02 Kasım 2022 Çarşamba 09:16
  • En fazla yağış nereye yağdı01 Kasım 2022 Salı 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti