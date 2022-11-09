En Fazla Yağış Nereye Düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Sipahi’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Sipahi’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Sipahi’de 32, Yenierenköy’de 22, Zafer Burnu’nda 7, İskele’de 6, Değirmenlik, Dipkarpaz ve Kaleburnu’nda 4 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.