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En fazla yağış Pile'ye düştü

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Meteoroloji Dairesi son 24 saatte kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.
En fazla yağış Pile'ye düştü

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün 08.00 ve bu sabah 08.00 arası metrekareye Pile’de 22, Zafer Burnu’nda 20, Beyarmudu’nda 19, Beylerbeyi ve Gazimağusa’da 16, Mehmetçik ve Dörtyol’da 14, Akdoğan’da 13, Salamis ve Yeşilırmak’ta 12, Girne, Alevkaya, Tatlısu ve Esentepe’de 11, Ercan, Lefkoşa, Kaleburnu, Çayönü, Dipkarpaz, Mallıdağ ve Devlet Üretme Çiftliği’nde 10 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 2 ile 9 kilogram arası yağış kaydedildi.

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