En fazla yağış Serdarlı’da

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede meydana gelen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Serdarlı 34,0 kg/m²; Devlet Üretme Çiftliği 30,0 kg/m²; Geçitkale 27,0 kg/m²; Balıkesir 17,0 kg/m²; Ercan 16,0 kg/m²; Mallıdağ 15,0 kg/m²; Kırıkkale 14,0 kg/m²; Kantara 11,0 kg/m²; Tatlısu 10,0 kg/m²; Dipkarpaz 7,0 kg/m²; Vadili 6,0 kg/m².”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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