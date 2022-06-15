En fazla yağış Serdarlı’da

Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 34 kg ile Serdarlı’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede meydana gelen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Serdarlı 34,0 kg/m²; Devlet Üretme Çiftliği 30,0 kg/m²; Geçitkale 27,0 kg/m²; Balıkesir 17,0 kg/m²; Ercan 16,0 kg/m²; Mallıdağ 15,0 kg/m²; Kırıkkale 14,0 kg/m²; Kantara 11,0 kg/m²; Tatlısu 10,0 kg/m²; Dipkarpaz 7,0 kg/m²; Vadili 6,0 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.