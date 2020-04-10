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En Fazla Yağış Tatlısu’ya Düştü

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En Fazla Yağış Tatlısu’ya Düştü
En Fazla Yağış Tatlısu’ya Düştü

eteoroloji Dairesi son 24 saatte KKTC’de meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daire açıklamasına göre dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede metrekareye Tatlısu’da 34, Çamlıbel’de 26, Mallıdağ’da 24, Alevkaya, Esentepe ve Vadili’de 22, Türkeli’nde 20, Selvilitepe’de 18, Akdoğan ve Geçitlkale’de 16, İskele ve Yenierenköy’de 15, Girne’de 13 ve Akıncılar’da 11 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise metrekarede 0,2 ile 10 kilogram arası yağış kaydedildi.

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