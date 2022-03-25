En fazla yağmur Esentepe’de kaydedildi

KKTC’de dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 21 kg ile Esentepe’de kaydedildi.

KKTC’de dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 21 kg ile Esentepe’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Esentepe 21 kg/m², Dörtyol 15 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 14 kg/m², Zafer Burnu, Taşkent 11 kg/m²Akdoğan, Çayırova 10 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 9 kg/m² arası yağış kaydedildi.