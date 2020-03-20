En fazla yağmur Mehmetçik’te kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, dün ve dün gece, en fazla yağmurun, metrekareye 8 kg ile Mehmetçik’te kaydedildiğini belirtti.
Dairenin açıklamasına göre, kaydedilen diğer yağış miktarları şöyle:
“Tatlısu, Mallıdağ 6 kg/m²; Selvilitepe, Esentepe 3 kg/m²; Çayırova, Değirmenlik, DÜÇ, Esentepe deniz, Geçitkale, Lefke 2 kg/m²; Alevkaya, Bostancı, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefkoşa, Sandallar, Serdarlı, Zaferburnu, Zümrütköy 1 kg/m²”
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