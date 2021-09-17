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En fazla yağmur metrekareye 31 kg ile Taşkent’te kaydedildi

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 31 kg ile Taşkent’te kaydedildi.
En fazla yağmur metrekareye 31 kg ile Taşkent’te kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 31 kg ile Taşkent’te kaydedildi.


Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:


“Taşkent 31 kg/m², Kaleburnu 20 kg/m², Beyarmudu, Mallıdağ, Değirmenlik 16 kg/m², Vadili 15 kg/m², Gazimağusa, Geçitkale    13 kg/m², Alevkaya 12 kg/m², EsentepE 11 kg/m², Çayönü, Akıncılar, Yakın Doğu Üniversitesi 10 kg/m², Dipkarpaz 9 kg/m² Ercan, Kırıkkale, Pile 6 kg/m²”


Diğer yörelerde ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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