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En fazla yardım görevlisinin hayatını kaybettiği ülke: Etiyopya

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Etiyopya'da, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleriyle ordu birlikleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 2020'den bu yana en az 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti.
En fazla yardım görevlisinin hayatını kaybettiği ülke: Etiyopya

Etiyopya'da, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleriyle ordu birlikleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 2020'den bu yana en az 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti.

Afrika Gazeteciler Merkezinin (CAJ) verilerine göre, Etiyopya, çatışmalar nedeniyle en fazla yardım görevlisinin hayatını kaybettiği ülke oldu.

Etiyopya'nın kuzeyinde Kasım 2020'den beri devam eden çatışmalarda en az 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti.

Mali'de 44 kaçırma vakası

Mali ise yardım görevlilerinin kaçırılma vakalarında ilk sırada yer aldı. Ülkede 44 kaçırma vakası kaydedildi.

Güvenlik sorunları nedeniyle Afrika'da yardım görevlilerinin en fazla hedef olduğu ülkeler arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Nijerya, Somali ve Güney Sudan yer aldı.

Etiyopya'da insani kriz büyüyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

5 milyondan fazla kişi acil yardıma muhtaç

Ülkenin kuzeyinde devam eden çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı ise 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

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