En garip göğüs büyütme hikayeleri

Göğüs implantları gittikçe daha sık rastlanmaya başlanan bir estetik operasyon. Göğüs implantlarıyla ilgili hiç tahmin edilemeyecek gariplikte olaylar da yaşanıyor...

Göğüs implantlarıyla ilgili yaşanan bazı olaylar hem güldürüyor hem de birçok kişiyi tedirgin ediyor. Göğüs implantlarıyla ilgili yaşanan olaylar arasında yılan ısırmasından tutun, uçuş sırasında göğüs patlamasına kadar örnekler var. İşte en garip göğüs implantı hikayerleri…

BACAĞINA GÖĞÜS İMPLANTI YAPTIRDI

Lane Jensen adlı adam bacağındaki dövmeyi yeterince gerçekçi bulmayarak kadın dövmesinin üzerine göğüs implantı yaptırdı.

MEME KANSERİYİM DİYE KANDIRDI SİLİKON YAPTIRDI

Tekasaslı bir kadın meme kanserinden dolayı mağdur olduğunu söyleyerek hayırseverlerden 10 dolar para topladı. Vatandaşlardan topladığı paralarla göğüslerine silikon yaptıran kadın tepki çekti.





UÇAKTA GÖĞÜSLERİ PATLADI

Moskova Los Angeles uçuşunu yapan bir uçaktaki Rus yolcunun yolculuk sırasında aniden bayılması panik yarattı. Başta olayın sebebi anlaşılmasa da olayın göğüs implantların patlaması sebebiyle olduğu ortaya çıktı.

PARASINI ÖDEMEYENİN GÖĞÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Almanyalı bir estetisyen bazı müşterilerinin paralarını ödememeleri sebebiyle isyan etti. Tanja isimli bir müşterisi operasyondan sonra temiz hava almak için çıktı ve bir daha gelmedi. Buna isyan eden estetikçi kadının göğüsünün fotoğraflarını internette yayınladı.

GÖĞÜSLERİYLE ORTALIĞI PARÇALADI

İspanya’da bir şov programına katılan 47 yaşındaki kadın 9 kiloluk göğüsleriyle meyveleri ve çeşitli eşyaları parçaladı. Kadının ilgi çekici şovu dikkat çekti.

GÖĞÜS İMPLANTI SAHESİNDE MERMİDEN KURTULDU

Lydia Carranza adlı bir kadın, silahlı bir saldırı sonucu ölmekten göğüs implantı sayesinde kurtuldu. Kurşunun kalbi ve hayati organlarına ulaşmasına milimetreler kaldığı açıklandı.

OY İÇİN GÖĞÜS ESTETİĞİ

Venezuela’da politikacı Gustavo Rojas, oldukça çılgın bir kampanya başlattı. Rojas oy kazanmak için çekilişle göğüs implantı verdi.

YILAN GÖĞSÜNÜ ISIRDI SİLİKON PATLADI ÖLDÜ

Orit Fox adlı İsrailli modelin göğsünü yılan ısırdı. Silikonu ısıran yılan silikondan zehirlendi ve hayatını kaybetti.