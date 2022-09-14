En hassas burçlar

Çevrenizdeki bazı insanlar çok duygusal ve hassas olur. Onlar insanların mutlu olabilmesi için elinden geleni yaparlar. Asla kimsenin kalbini kırmazlar.

Her zaman sevdikleri insanlara destek olmayı isterler. Astrolojide de çok duygusal olmalarıyla ünlü olan burçlar var. En hassas burç hangisidir? ya da En duygusal burç hangisidir? diye merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.

Duygusal insanlar, diğer kişilere göre daha kırılgan olur. Ancak çok hassas bir kalpleri olduğu için asla kimseye küsemezler. Yine sevdikleri insanların yanında olmaya devam ederler.

Astroloji insanların karakterleri hakkında küçük ipuçları verir. Çevrenizdeki insanların hassas olup olmadığını anlamak için burcuna bakabilirsiniz.

BALIK BURCU

Hassas olan burçlar listesinin en başında şüphesiz ki Balık burcu olanlarla yer alıyor. Balık burçları astrolojideki en hassas ve en duygusal burç olarak biliniyor.

Balık burçları sevdikleri insanlar için her zaman fedakarlık yapabiliyor. Onlar her zaman sevdiği insanların mutluluğu için çabalıyor. Ancak en ufak bir sorunda bile kalpleri hemen kırılabiliyor. Buna rağmen asla kimseyle küs kalamıyorlar.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları da astrolojideki en duygusal ve hassas burçlar arasında yer alıyor. Yengeç burçları aile hayatını çok sever. Evinde sevdiği insanlarla vakit geçirdiklerinde dünyanın en mutlu insanları olurlar.

Yengeç burçları yardım etmeyi çok sever. Her zaman hayatındaki insanlara destek olur. Yengeç burçları kaba davranışlara ve kötü sözlere gelemez. Böyle şeylere maruz kaldığında hemen kendini kötü hissederek içine kapanır.

TERAZİ BURCU

Terazi burçlarının adalet duygusu çok gelişmiş olur. Herkesin eşit haklarda yaşaması için büyük bir mücadele verir.

Terazi burçları, hayatındaki insanların her zaman yardımına koşar. Herkesin derdini çözmek için çaba gösterir. Ancak Terazi burçları bu çabalarının karşılığını alamadığında çok üzgün hisseder. Yine de sevdiklerine kıyamayan Terazi burçları, asla kimseye küsmez ve kırılmaz.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu olan kişiler sosyalleşmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok sever. İkizler burçlarını her zaman yeni arkadaş grupları içerisinde görebilirsiniz. Bu kadar konuşmayı sevdikleri için asla kimseyle küs kalamazlar.

İkizler burçları da yardımsever burçlar arasında yer alır. Kimsenin sorununa karşı duyarsız kalamaz. Hassas bir kalpleri olduğu için hayatındaki insanlara her zaman destek olur.