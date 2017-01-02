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En hızlı internet hangi ülkede?

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En hızlı internet hangi ülkede?
Dünyadaki internet bağlantı hızlarına göre ülkelerin sıralamaları ortaya çıktı.

ABD’li bulut servisleri sağlayıcısı Akamai tarafından yapılan araştırmaya göre en hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu.

Shidelete.net’te yer alan habere göre, 2016’nın 3. çeyreği bOyunca dünyanın en hızlı internetini Güney Kore vatandaşları kullandılar. Güney Kore’yi Hon Kong ve Norveç izledi.

İŞTE SIRALAMA

1- Güney Kore (26,3 Mbps)

2- Hong Kong (20,1 Mbps)

3- Norveç (20 Mbps)

4- İsveç 19,7 Mbps

5- İsviçre 18,4 Mbps

6- Singapur 18,2 Mbps

7- Japonya 18 Mbps

8- Finlandiya 17,6 Mbps

9- Hollanda 17,3 Mbps

10- Letonya 16,9 Mbps

Türkiye ile ilgili bir bilgiye ise bu listede yer verilmedi. İnternet erişimi engelleriyle beraber özellikle bazı zamanlarda internete girmede yaşanan sıkıntılar ise biliniyor.

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