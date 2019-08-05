En hızlı internet hangi ülkede?

Tabii ki KKTC'de değil.

Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı.

Dünyada internet kullanımı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı.

AA muhabirinin online istatistik portalı Statista'da yayımlanan raporlardan derlediği verilere göre, dünyada internet kullananların sayısı yükselmeye devam ediyor.

Bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı. Doğu Asya bölgesi 1 milyar internet kullanıcısı ile zirvede yer alırken, Doğu Asya bölgesini 803 milyon ile Güney Asya bölgesi takip etti.

Statista'da Mart 2019'da yayımlanan verilere göre, ülke bazında değerlendirildiğinde, Çin, 829 milyon kullanıcı sayısı ile internet kullanımında zirvede yer alıyor. Çin'i, 560 milyon ile Hindistan ve 292 milyon ile ABD takip ediyor.

Türkiye ise rapordaki verilere göre 69 milyon kullanıcı sayısı ile dünyada en çok internet kullanan 12. ülke olarak ön plana çıkıyor.

En hızlı internet Singapur'da

Verilere göre, en hızlı interneti 195.88 Mbps hız ile Singapur kullanıyor. Singapur'u, 173,54 Mbps ile Hong Kong, 144,99 Mbps ile Güney Kore takip etti.

Online dünyada en çok kullanılan dil yüzde 25,2 ile İngilizce olurken, İngilizceyi yüzde 19,3 ile Çince ve yüzde 7,9 ile İspanyolca takip etti.