Birçok ülkede yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için farklı yöntemler kullanılıyor. Ülkelerin getirdiği düzenlemelerin arasında alkol yasağından sakallar için ayrı maskeye birçok düzenleme bulunuyor. İşte dünya genelinde uygulanan sıradışı koronavirüs yasaklarından bazıları...

Birçok ülkede yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için farklı yöntemler kullanılıyor. Ülkelerin getirdiği düzenlemelerin arasında alkol yasağından sakallar için ayrı maskeye birçok düzenleme bulunuyor.