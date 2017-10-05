En iyi akıllı telefon değişti! iPhone ve Samsung'u geride bıraktı

DxOMark'ta akıllı telefonların zirvedeki rekabet hareketlendi. Zira artık birincilik ünvanına sahip yeni bir model var.
iPhone 8 Plus ile Samsung Galaxy Note 8'i geride bırakan model zirvenin yeni sahibi oldu. Google Pixel 2, sıralamada ilk kez 98 puan alan akıllı telefon olma ünvanıyla zirveye oturdu.
iPhone 8 Plus ile Samsung Galaxy Note 8 ise 94'er puanla Pixel 2'yi takip ediyor. DxOMark, akıllı telefon ve fotoğraf makinelerinin fotoğraf ve video çekim performanslarını değerlendiriyor.
iPhone 8 ise 92 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl Pixel modeli ise 90 puan almıştı. Peki dün akşam saatlerinde tanıtılan Pixel 2'nin özelliklerini biliyor musunuz?
İşte Pixel 2 ile kullanıcılara sunulan özellikler...
5 inç ekrana ev sahipliği yapan cihazın sunduğu çözünürlük ise 1920 x 1080 piksel.
Cihazda 64 ve 128 GB olmak üzere iki tip depolama opsiyonu sunuluyor.
4 GB RAM
12 MP arka kamera
8 MP ön kamera
Android 8.0 Oreo işletim sistemi
Google Pixel 2’nin 64 GB’lık modelinin ABD fiyatı 650 dolar.
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