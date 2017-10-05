En iyi akıllı telefon değişti! iPhone ve Samsung'u geride bıraktı

DxOMark'ta zirvenin yeni sahibi belli oldu. Birinci olan model iPhone ve Galaxy serilerini geride bırakmayı başardı.

DxOMark'ta akıllı telefonların zirvedeki rekabet hareketlendi. Zira artık birincilik ünvanına sahip yeni bir model var.

iPhone 8 Plus ile Samsung Galaxy Note 8'i geride bırakan model zirvenin yeni sahibi oldu. Google Pixel 2, sıralamada ilk kez 98 puan alan akıllı telefon olma ünvanıyla zirveye oturdu.

iPhone 8 Plus ile Samsung Galaxy Note 8 ise 94'er puanla Pixel 2'yi takip ediyor. DxOMark, akıllı telefon ve fotoğraf makinelerinin fotoğraf ve video çekim performanslarını değerlendiriyor.

iPhone 8 ise 92 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl Pixel modeli ise 90 puan almıştı. Peki dün akşam saatlerinde tanıtılan Pixel 2'nin özelliklerini biliyor musunuz?

İşte Pixel 2 ile kullanıcılara sunulan özellikler...

5 inç ekrana ev sahipliği yapan cihazın sunduğu çözünürlük ise 1920 x 1080 piksel.

Cihazda 64 ve 128 GB olmak üzere iki tip depolama opsiyonu sunuluyor.

4 GB RAM

12 MP arka kamera

8 MP ön kamera

Android 8.0 Oreo işletim sistemi

Google Pixel 2’nin 64 GB’lık modelinin ABD fiyatı 650 dolar.