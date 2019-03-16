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En İyi Çeviri Siteleri!

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Sadece İngilizce-Türkçe çeviri ya da Türkçe-İngilizce çeviri değil... Bu en iyi çeviri siteleri, neredeyse her dili her dile, saniyede çevirebiliyor!
En İyi Çeviri Siteleri!

Dil öğrenmek isteyenler için birçok ücretsiz seçenek var ancak bunun için hiç zamanınız yoksa, tek yapmak istediğiniz şarkı sözlerini veya kısa bir metni anlayabileceğiniz kadar Türkçeye çevirmekse; bu işlemi anında yapmanızı sağlayacak birkaç müthiş hizmet var. Çoğumuzun bildiği Google Çeviri, genellikle yeterli olsa da bazı durumlarda, örneğin çevirinin yetersiz olduğunu düşündüğünüzde diğer seçenekleri denemek isteyebilirsiniz. İşte Google Translate ve alternatif iki çeviri hizmeti.

Google Çeviri

Çoğumuzun çeviri için kullandığı Google Çeviri, sadece web sitesi üzerinden değil, mobil uygulamalarıyla da çeviri ihtiyaçlarınızı karşılıyor. 90'ın üzerinde dilden Türkçeye çeviri yapabileceğiniz Google Çeviri'nin Türkçeye (veya Türkçeden diğer dillere) çevirisinin kusursuz olduğunu söylemek zor, ancak anlamadığınız bir cümleyi veya metni anlamanıza yardımcı olmaya yetiyor. Mobil uygulamadaki hoş bir özellik, kameranızı kullanarak metinleri gerçek zamanlı olarak, görüntü üzerinde çevirebilmeniz.

Google Çeviri (WebAndroidiOS)

Yandex Çeviri

Yandex'in geliştirdiği çeviri hizmeti Yandex Translate, Türkçe çeviri yapabileceğiniz iyi hizmetler arasında. Google Translate'te olduğu gibi Yandex'te de metinleri ve web sitelerini çevirebiliyor; ek olarak görsellerdeki metinleri de web sitesi üzerinden çevirebiliyorsunuz.

Yandex Çeviri (WebAndroidiOS)

Bing Translator

Microsoft'un çeviri hizmeti, Google Translate ve Yandex Çeviri gibi çalışıyor ve metinleri istediğiniz bir dilden, bir diğerine çevirmenize olanak tanıyor. Türkçe çeviri yapabilen Bing'in başarılı birer Android, iOS ve Windows Phone uygulaması da bulunuyor.

Bing Translator (WebAndroidiOS)

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