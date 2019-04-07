Buenos Aires, Arjantin



Arjantin'in başkenti Buenos Aires sadece tango ve edebiyatı ile ünlü değil. İddialı bir gece hayatına sahip olan kentin en ünlü mekanlarından birisi Niceto in Palermo. Özellikle La Boca caddesinde hafta sonu toplanan insanlar bölgedeki gece kulüplerinde sabaha kadar eğleniyor.

Güzel bir tatil geçirmek biraz da eğlenebilme ile doğru orantılı. Gezmek, yeni yerleri görmek, farklı tatları denemek kadar gece eğlenmek de tatili özel kılan ayrıntılardan. İşte dünyanın dört bir yanından en renkli gece hayatına sahip 10 kent.