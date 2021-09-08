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En kapsamlı araştırma: Maske ne kadar koruyor?

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En kapsamlı araştırma: Maske ne kadar koruyor?
En kapsamlı araştırma: Maske ne kadar koruyor?

Koronavirüse karşı önlemlerin başında gelen maskeler ile ilgili bugüne kadar yapılan en büyük araştırma yayımlandı. ABD’de yapılan çalışmada, maske takmanın koronavirüsün yayılmasını yüzde 9 oranında önleyebildiği ortaya çıktı.

ABD’de maske kullanımının koronavirüsü engelleme üzerindeki etkileri üzerine yapılan ve bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük çalışma ortaya konuldu. 

Yale Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, maskelerin koronavirüsün yayılmasını engellediği tekrar ortaya çıktı.

YÜZDE 9 KORUMA SAĞLIYOR

Bangladeş’in 600 köyünde yaşayan 340 bin kişi üzerinde çalışmada, maske takmanın Covid-19’un yayılmasını yüzde 9 oranında önleyebileceği belirtilirken ve özellikle cerrahi maskelerin 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyonu yüzde 35 oranında azaltabildiği tespit edildi.

NTV'nin aktardığına göre, koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana yapılan maske araştırmalarının laboratuarlarda ve hastanelerde gerçekleşen daha küçük çalışmalar olduğu aktarılırken yeni bulguların gerçek dünya verileri olduğu bildirildi.

'SAĞLAM VERİLER'

Çalışmaya katılan kişilerin yüzde 29’unun sürekli maske taktığı aktarılırken, araştırmacılar maske takmanın daha evrensel olduğunu, onların sunduğu korumanın muhtemelen çok daha büyük olacağını söyledi.

California Üniversitesi çevre sağlığı bilimlerinde bilim insanı yardımcı doçent ve çalışmanın ortak yazarlarından biri Laura Kwong, "Bu, insanların maske takmasını sağlayıp sağlayamayacağımızı ve maskelerin işe yarayıp yaramadığını görmek için bir laboratuvar çalışmasının kontrolünü dünyadaki insanların gerçek hayattaki eylemleriyle birleştiren gerçekten sağlam verilerdir" dedi.

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