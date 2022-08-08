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En kırılgan 3 para birimi şimdi de resesyon riskiyle karşı karşıya

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Goldman Sachs Group, Fidelity International ve InTouch Capital Markets tüm gelişen ülke paraları arasında Euro'daki olası düşüşten en fazla Doğu Avrupa para birimlerinin etkileneceği tahminini yaptı.
En kırılgan 3 para birimi şimdi de resesyon riskiyle karşı karşıya

Ukrayna'daki savaştan darbe alan Doğu Avrupa paraları, Euro Bölgesi'nde yaklaşan resesyondan da olumsuz etkilenebilir.

Bloomberg tarafından elde edilen verilere göre traderlar, ruble ve TL hariç tutulduğunda gelişen piyasalarda Macar forinti, Polonya zlotisi, Çek korunası için düşüş beklentisinde.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde azalan talebe karşı bu 3 para birimi en kırılgan paralar olarak görülüyor.

Zloti ve koruna'da dolara karşı daha fazla düşüş bekleyen Londra'daki Fidelity International'da para yöneticisi olan Paul Greener "Doğu Avrupa para birimleri için negatif ve temkinliyiz. Doğu Avrupa, para birimleri açısından gelişen piyasalardaki en hassas bölge" dedi.

Goldman Sachs stratejistleri bir raporunda Euro/Dolar ın uzun süre 1'in altında kalması durumunda en düyük düşüşün bölge paralarında olacağı tahminini paylaştı.

InTouch Capital Markets Kur Analisti Piotr Matys de "Bu noktada Avrupa çok kırılgan durumda, bu nedenle Merkez ve Doğu Avrupa paralarının euro/dolar'daki düşüş karşısında en kırılgan paralar olacağını varsaymak makul" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın başladığı Şubat ayından bu yana forint dolara karşı yüzde 17, euroya karşı yüzde 8,2 düştü. Bu dönemde zloti dolara karşı yüzde 12, koruna yüzde 9,5 değer kaybetti.

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Ukrayna'daki savaştan darbe alan Doğu Avrupa paraları, Euro Bölgesi'nde yaklaşan resesyondan da olumsuz etkilenebilir.

Bloomberg tarafından elde edilen verilere göre traderlar, ruble ve TL hariç tutulduğunda gelişen piyasalarda Macar forinti, Polonya zlotisi, Çek korunası için düşüş beklentisinde.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde azalan talebe karşı bu 3 para birimi en kırılgan paralar olarak görülüyor.

Zloti ve koruna'da dolara karşı daha fazla düşüş bekleyen Londra'daki Fidelity International'da para yöneticisi olan Paul Greener "Doğu Avrupa para birimleri için negatif ve temkinliyiz. Doğu Avrupa, para birimleri açısından gelişen piyasalardaki en hassas bölge" dedi.

Goldman Sachs stratejistleri bir raporunda Euro/Dolar ın uzun süre 1'in altında kalması durumunda en düyük düşüşün bölge paralarında olacağı tahminini paylaştı.

InTouch Capital Markets Kur Analisti Piotr Matys de "Bu noktada Avrupa çok kırılgan durumda, bu nedenle Merkez ve Doğu Avrupa paralarının euro/dolar'daki düşüş karşısında en kırılgan paralar olacağını varsaymak makul" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın başladığı Şubat ayından bu yana forint dolara karşı yüzde 17, euroya karşı yüzde 8,2 düştü. Bu dönemde zloti dolara karşı yüzde 12, koruna yüzde 9,5 değer kaybetti.

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Ukrayna'daki savaştan darbe alan Doğu Avrupa paraları, Euro Bölgesi'nde yaklaşan resesyondan da olumsuz etkilenebilir.

Bloomberg tarafından elde edilen verilere göre traderlar, ruble ve TL hariç tutulduğunda gelişen piyasalarda Macar forinti, Polonya zlotisi, Çek korunası için düşüş beklentisinde.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde azalan talebe karşı bu 3 para birimi en kırılgan paralar olarak görülüyor.

Zloti ve koruna'da dolara karşı daha fazla düşüş bekleyen Londra'daki Fidelity International'da para yöneticisi olan Paul Greener "Doğu Avrupa para birimleri için negatif ve temkinliyiz. Doğu Avrupa, para birimleri açısından gelişen piyasalardaki en hassas bölge" dedi.

Goldman Sachs stratejistleri bir raporunda Euro/Dolar ın uzun süre 1'in altında kalması durumunda en düyük düşüşün bölge paralarında olacağı tahminini paylaştı.

InTouch Capital Markets Kur Analisti Piotr Matys de "Bu noktada Avrupa çok kırılgan durumda, bu nedenle Merkez ve Doğu Avrupa paralarının euro/dolar'daki düşüş karşısında en kırılgan paralar olacağını varsaymak makul" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın başladığı Şubat ayından bu yana forint dolara karşı yüzde 17, euroya karşı yüzde 8,2 düştü. Bu dönemde zloti dolara karşı yüzde 12, koruna yüzde 9,5 değer kaybetti.

 

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