"En kötü senaryo" ifşa oldu: Yalnızca ABD'de 96 milyon kişi koronavirüs kapabilir

Dr. Lawler tahminlerinin hastaneleri yüksek sayılara hazırlanmak için teşvik etmesi gerektiğini, böylece her tesisin etkileri sınırlandırabileceğini söyledi

Salgının olası kapsamıyla ilgili en kötü senaryoyu ortaya koyan bir doktorun, ABD'deki hastanelere 96 milyon koronavirüs vakası ve 500 bin ölüm için hazırlanmaları tavsiyesinde bulunduğu, sızdırılan belgelerle ortaya çıktı.

Business Insider'ın ele geçirdiği belgeler, Amerikan Hastaneler Birliği'nin (AHA) internet üzerinden gerçekleştirdiği bir seminerdeki sunuma dayanıyor.

Nebraska Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Dr. James Lawler, seminer katılımcılarına salgının hastaneleri ve sağlık yetkililerini nasıl etkileyebileceğine ilişkin "en iyi tahminini" anlatan bir dizi slayt gösterdi. Doktorun 26 Şubat'ta internet üzerinden gerçekleştirdiği semineri şu başlığı taşıyordu: "Sağlık hizmeti öncülerinin neleri bilmesi gerekiyor: COVID-19 için hazırlanmak."

Virüsün nasıl yayılabileceğini temel alan Lawler, hastalığın 96 milyon kişiye bulaşabileceğini ve bu insanlardan 480 bininin koronavirüs yüzünden ölebileceğini tahmin etti.

Dr. Lawler'in sunumundan medyaya sızan belgelere göre, uzman virüsün en sert etkiyi yaşlı nüfusa yapabileceğini de öngörüyor.

Lawler'in tahminlerine göre, hastalığa yakalanan 80 yaş ve üzeri kişilerin ölme ihtimali yüzde 14.

Virüsün bulaşması durumunda yaşları 70'le 79 arasında değişenlerin ölüm oranının yüzde 8, yaşları 60'la 69 arasında değişenlerin ölüm oranının yüzde 3,6 olacağı tahmin edildi.

Sağlık durumu da bir kişinin risk oranını etkileyebilir. Dr. Lawler, kalp rahatsızlıklarına sahip olanların bu hastalık yüzünden ölme ihtimallerinin onda bir olacağını tahmin ediyor.

Daha önce herhangi bir tıbbi rahatsızlığı bulunmayanlardaysa bu ölüm oranı yalnızca 100'de bir.

Dr. Lawler tahminlerinin hastaneleri yüksek sayılara hazırlanmak için teşvik etmesi gerektiğini, böylece her tesisin ölümleri sınırlandırabileceğini ifade etti.

Nebraska Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Business Insider'e konuşan bir sözcü, Dr. Lawler'in sunduğu sayıların "mevcut verilerin bir yorumu" ve hekimin kendi görüşünü yansıttığını söyledi.

Sözcü, "Daha fazla bilgi elde edildikçe öngörülerin değişmesi olasılığı bulunuyor" ifadesini de kullandı.

AHA da Business Insider'a yaptığı açıklamada bu görüşlerin Dr. Lawler'e ait olduğunu belirtti. Dergi, şu ifadeleri kullandı:

Amerikan Hastaneler Birliği, internet üzerinden yapılan bu seminerin kurumun değil, konuşan uzmanların görüşlerini yansıttığını söyledi.

Dr. Lawler, George W. Bush'un başkanlık döneminde İç Güvenlik Konseyi, Barack Obama'nın başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi olarak görev yapmıştı. Son haftalarda doktor, Çin'den ve Diamond Princess yolcu gemisinden gelen ABD'li koronavirüs hastalarına yardım ediyor.