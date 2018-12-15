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En kötü video: YouTube’da ‘dislike’ rekoru kırıldı

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YouTube’un hazırladığı ve görüşüne göre bu yılın en önemli olayları yansıttığı Rewind 2018 videosu ‘beğenmeme’ rekoru kırdı.
En kötü video: YouTube’da ‘dislike’ rekoru kırıldı

6 Aralık’ta yayınlanan videoda Kore pop müziği, Kiki Challenge flashmob’u, Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünü, FIFA Dünya Kupası, Tesla Roadster otomobilinin uzaya fırlatılışı ve birçok diğer videolar değerlendirildi. YouTube’un ‘yıllık raporu’ bir haftadan az bir süre içinde 131 milyon kişi tarafından izlendi.

 

2.2 milyon kişinin beğendiği video, topladığı 11 milyondan fazla ‘dislike’ ile video paylaşma sitesinin anti rekorunu kırmış oldu.

Kullanıcılar, geçtiğimiz aylar içerisinde gerçekleşen T-Series ve PewDiePie arasındaki savaş gibi daha olumlu şeylerin videoya eklenmesini bekliyordu. Bunun yerine sinema oyuncusu Will Smith, televizyon sunucuları John Oliver ve Trevor Noah yer aldı.

Daha önce en beğenilmeyen video statüsü, Justin Bieber’ın 2009’da çıkardığı ve en az 2 milyar kez izlenen ‘Baby’ klibiydi. Videonun yaklaşık 10 milyon ‘dislike’ toplaması neredeyse 9 yıl sürmüştü. Rewind 2018 videosunun ise 11 milyon ‘beğenmeme’ toplamak için sadece birkaç güne ihtiyaç duydu.

YouTube, 2010 yılından bu yana her yıl, içerik oluşturucuları kutlayan videolar yayınlıyor.

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