En küçük drone yakında sahneye çıkıyor!

DJI yakın zamanda yeni insansız hava aracını tanıtmaya mı hazırlanıyor bilinmez ama yeni gelen IHA’ların boyutlarının küçük maliyetlerinin daha düşük olacağı söyleniyor.

Spark diye adlandırılan yeni cihazın görüntüleri internete sızdı. Bu yeni görüntüler DJI’nin tasarımı resmi olarak paylaşıp paylaşmadığı konusunda da farklı düşüncelere yol açtı. DJI yaptığı son toplantıda Spark’ın varlığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

YÜK TAŞIMACILIĞININ GELECEĞİ UÇAN DEV DRONELARDA

Görüntüleri internete kimin sızdırdığı bilinmemekle beraber TechCrunch'ın yayınladığı haberde yer alan ve internette dolaşan fotoğraflarda yeni insansız hava aracının elde taşınabilecek kadar küçük ve ince olduğunu görülüyor.

Ayrıca Drone’un hızlı fotoğraf çekmek için üretilmiş düşük maliyetli bir tasarım olduğu verilen bilgiler arasında yer alıyor. Bazı Drone kullanıcılarına göre Spark'ın yarış için tasarlanmış olabileceği de olasılıklar dahilinde.

Spark’ın, Mavic Pro gibi katlanabilir kollara sahip olup olamayacağı yada denetleyicinin ne olduğu yayınlanan görüntülerde net bir şekilde gözükmüyor. Bu denetleyicilerin çok iyi bir yazılımla donatılmış akıllı bir telefon olabileceği de ihtimaller dahilinde.