  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

“En Küçük Eokacı” Kaybın Olduğuna İnanılan Kalıntılar Bulundu

» »
İngilizler tarafından öldürülen ve o dönemde(1956) 7 yaşında olan  “en küçük EOKA’cı” Dimitrakis Dimitriadis’e ait olduğuna inanılan kalıntıların, dün Larnaka’da gerçekleştirilen kazıda tespit edildiği belirtildi. 
“En Küçük Eokacı” Kaybın Olduğuna İnanılan Kalıntılar Bulundu

İngilizler tarafından öldürülen ve o dönemde(1956) 7 yaşında olan  “en küçük EOKA’cı” Dimitrakis Dimitriadis’e ait olduğuna inanılan kalıntıların, dün Larnaka’da gerçekleştirilen kazıda tespit edildiği belirtildi. 
 

Alithia gazetesi, Larnaka’daki “Ayios Yeorgiadis Kondu” Mezarlığı’nda dün sabah yapılan kazıda, “en küçük EOKA’cı” olarak nitelendirilen Dimitrakis Dimitriadis’e ait olduğuna inanılan, küçük çocuk  kemik kalıntılarının bulunduğunu yazdı.
 

Habere göre, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, kazı alanına giderek incelemelerde bulundu.
 

Fotiu, gösterdiği sabır nedeniyle Dimitriadis’in  ailesine, bu olayda inisiyatif üstelenen Fileleftheros gazetesinde görev yapan gazeteci Pampos Vasilas’a, kazı çalışmalarının başında bulunan Ksenofonon Kallis ve Rum Kayıp Yakınları Komitesi Başkanı Nikos Sergidis’e teşekkürlerini sundu.
 

Kazı çalışmalarının, Rum gönüllü arkeologlar tarafından yürütüldüğünü söyleyen Fotiu, kazı çalışmalarının, 8’i aşkın kişinin yer aldığı toplu mezardan küçük bir çocuğa ait kalıntıların bulunmasıyla ilgili olduğunu belirtti. 
 

Fotiu, bulunan kalıntıların bütün bir iskelet olmamakla birlikte kalıntıların da iyi durumda olmadığını ancak Genetik ve Nöroloji Enstitüsünün DNA incelemelerini ileriye götüreceğine olan inancını da dile getirdi. 
 

Dimitriadis’in abisi Lakis Yeorgiu Dimitriadis ise yaptığı açıklamada, çalışmaların yürütülmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.
 

Gazete 1956 yılında 7 yaşında olan Dimitriadis’in ilkokul 2’inci sınıfta öğrenim gördüğünü, öğrencilerin Larnaka’daki Ayios Lazaros Kilisesi yanındaki protesto gösterisi sırasında, bir İngiliz askerinin, Dimitriadis’i nişan alarak, gözünün üzerinden, yüzünden Dimitriadis’i vurduğunu ve ölümüne sebep olduğunu anımsattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azeri Meselesinde İlk Kez Bir “Kıbrıs Vatandaşı” Tutuklandı30 Ekim 2021 Cumartesi 17:13
  • Sergidis: “Kayıp Yakınları 47 Yıldır Bekliyor”30 Ekim 2021 Cumartesi 16:51
  • Trafik Kamera Cezaları İçin Kıbrıslı Türklere Özel Liste30 Ekim 2021 Cumartesi 16:18
  • Baf’ta 64 Yaşındaki Bir Rus’a Ait 70 Bin Euro Çalındı30 Ekim 2021 Cumartesi 15:12
  • Güney Kıbrıs AB’nin “Tarladan Sofraya Stratejisi” ni Benimseyecek30 Ekim 2021 Cumartesi 14:56
  • Fırst Lady’nin Akrabası Daimi Memur Oldu30 Ekim 2021 Cumartesi 14:31
  • AKEL’den "Artık Yeter" mitingi30 Ekim 2021 Cumartesi 11:58
  • Güneyde Bankacılık Sistemindeki Mevduatlarda Artış Sürüyor29 Ekim 2021 Cuma 14:23
  • Larnaka’da 6 kiloya yakın Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi29 Ekim 2021 Cuma 12:55
  • Çalınan yüksek miktarda mermi ve fişeklerin akıbetleri bilinmiyor29 Ekim 2021 Cuma 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti