“En Küçük İhaleler Bile Ankara’da Açılacaksa Bizim İnsanlarımız Nasıl İş Yapacak?

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve bazı milletvekili adayları Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile İnşaat Taşeronları Birliğini ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve bazı milletvekili adayları Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile İnşaat Taşeronları Birliğini ziyaret etti.

Özyiğit ziyaretlerde yaptığı konuşmada, seçimlere yönelik çalışmalar, özellikle de inşaat sektörüne yönelik bakış açıları ve projeler ile ilgili bilgi verdi.

Pandeminin yarattığı koşullar ve ülkedeki ekonomik krizden tüm alanlar gibi inşaat sektörünün de olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Özyiğit, özellikle son dönemde tüm ihalelerin Ankara’da açıldığını, köy yolları ihalelerinin bile burada açılmadığını belirterek, “Böylesi bir anlayışla bizim insanlarımız nasıl iş yapacak, nasıl ayakta kalacak?” diye sordu.

Ülkede tam anlamıyla bir yıkım yaşandığını belirterek her alanda yeniden yapılanmanın şart olduğunu dile getiren Özyiğit, “Artık deniz bitti ya doğru karar ve hamlelerle yeni bir yapılanmaya gireceğiz, ya da hep birlikte kaybedeceğiz. Bu kötü sistemin yaratıcıları ve anlayışlarla yeni bir yapılanma mümkün değildir. Sosyal ve ekonomik yapılanma için tüm paydaşlarla birlikte ortak akılla hareket edilmediği sürece ülke olarak ileri doğru gitmemiz çok zordur” dedi.

TDP olarak her alanda planlamadan yana olduklarını, bu çerçevede inşaat sektörünün de planlı gelişmesinden yana olduklarını belirten Özyiğit, bu bağlamda İmar Planlarına büyük önem verdiklerini ifade etti. TDP’nin planlı bir ülkede, dengeli ve adil bir yaşamın sürebileceğinin bilincinde olarak, imar planlarını hazırlamakta kararlı olduğunu belirten Özyiğit, “Bu bağlamda TDP tüm bölgelerimizde, gerçekçi, sağlıklı ve dengeli imar planlarını hazırlayacak ve bunları hayata geçirecektir” dedi.

-Cafer Gürcafer-

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de yaşanan gelişmelerden ötürü çok endişeli olduklarını ve bu seçimi çok önemsediklerini söyledi.

Seçimlerin Kıbrıs Türk toplumunun kendi geleceği ile ilgili olduğunu belirten Gürcafer, “Ya bu mücadeleye inancı artacak ve daha fazla bu mücadeleye yoğunlaşarak bunu başarabilmek için bu kavgayı yükseltecek ya da teslim olacak. Dolayısıyla bu tür değerlere sahip çıkan partilerin bu süreçte başarılı olması bizim için çok önemli. Toplumcu Demokrasi Partisi’nin çizgisini eskiden beri biliyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varlığına, kimliğine, geleneklerine, göreneklerine saygı duyan ve bu varlığın korunması gerektiğini savunan tüm partilerin, siyasilerin ve bireylerin başarılı olmasını dileriz” dedi.

Seçimden sonraki dönemin ekonomik kalkınma dönemi olması gerektiğine dikkat çeken Gürcafer, bu sürece katkı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ülkemizde kaynak olduğunu, bununla ilgili bilimsel çalışmaları da bulunduğunu belirten Gürcafer, “Bu ülkede tek ihtiyaç duyduğumuz çok kapsamlı bir sosyo ekonomik kalkınma planı yapmaktır” dedi.

-Osman Amca-

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da konuşmasında Pandeminin yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini belirterek, bu dönemde ekonomik kriz ve döviz kaynaklı sorunlar nedeniyle iş yaşamlarının felç olduğunu söyledi. İşi yerlerini ayakta tutmakta zorlandıklarını, ortaya çıkan fiyatlar nedeniyle de dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten Amca, İnşaat sektörünün ciddi bir tıkanıklığa girdiğini kaydetti. Seçimlere girecek partilerin projelerini dinlemek istediklerini belirten Amca, Özyiğit ve ekibine başarılar diledi.