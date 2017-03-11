"En önemli ortak öncelik ülkenin ve halkın yeniden birleşmesi"

DEV-İŞ ile PEO, liderlere; “müzakerelere derhal yeniden başlamaları” çağrısında bulundu.

DEV-İŞ ile PEO, “Kıbrıs sorununun çözümünün, ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinin” en önemli ortak öncelikleri olmaya devam ettiğini vurguladı.

DEV-İŞ’ten verilen bilgiye göre, PEO ve DEV-İŞ Yürütme Kurulları PEO Merkezi’nde bir araya geldi.

Görüşmede, 2016 yılı için üzerinde anlaştıkları ortak faaliyetler programının yaşama geçiriliş sürecinin değerlendirmesi yapıldı ve 2017 yılı ortak faaliyetler programının çerçevesi üzerinde anlaşıldı.

İki örgüt, görüşmede, Kıbrıs müzakere süreci ve Kıbrıs’taki emekçilerin sorunları yanında bölgedeki göçler, dünyadaki emekçilerin karşı karşıya olduğu sıkıntılar, ülkelere müdahaleler, savaşlar, göçmen ve mülteci sorunları, AB’deki kemer sıkma politikalarını da ele aldı.

Küresel ekonomik kriz ve sonuçlarının, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçilerin sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, “bu koşullarda ülkenin bölünmüş bir durumda olmaya devam ettiği sürece çalışanların haklarının güvence altında olamayacağı” savunuldu.

PEO ve DEV-İŞ, Kıbrıs sorununun çözümünün, ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinin en önemli ortak öncelikleri olmaya devam ettiğini de belirterek, şunları kaydetti:

“Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketi, bölgede çıkarları olan yabancıların değil; Kıbrıslı Rum-Kıbrıslı Türk, Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek ve ilkeler temelinde varılacak bir çözümü hedeflemesi gereken müzakereler sürecini ilkesel olarak desteklemektedir.

Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek; askersizleştirecek, özgür, bağımsız ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir çözüm için ve iki toplum arasında anlaşmaya varılması için tek yol toplumlararası görüşmelerdir.

PEO ve DEV-İŞ, görüşmelerin özünde kesintiye uğramış olmasından duydukları üzüntü ve endişeyi ifade etmektedirler.

İki lidere de, çözüm çabasıyla ilişkili olmayan her tür art niyeti bir kenara iterek, sorumluluk yükleme oyunlarından uzak durarak, görevlerini sorumlulukla yerine getirmeleri, gerekenleri yaparak, müzakerelere derhal yeniden başlamaları çağrısında bulunmaktadırlar.

İki örgüt, BM’nin ilgili kararlarında yer aldığı şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin ve tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı kalmaya devam etmektedirler.

Kıbrıs halkı Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizin yeniden birleşmesiyle, birleşik bir ekonomi çerçevesinde, Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, tüm çalışanlar için birleşik çalışma koşulları ve birleşik bir çalışma ilişkileri sistemiyle barış ve güvenlik koşullarında genel ilerleme için çalışabilecektir.”

Açıklamada, iki örgütün 2016 yılında yaşama geçirdiği ortak faaliyetler programıyla ilgili bilgiler de paylaşılarak, başarılı bir dönemden duyulan memnuniyet dile getirildi.