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En pahalı 500 futbolcunun piyasa değeri yüzde 10 düştü

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Yeşil sahaların en değerli 500 futbolcusunun tahmini piyasa değeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 10'un üzerinde düştü.
En pahalı 500 futbolcunun piyasa değeri yüzde 10 düştü

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, en değerli 500 oyuncunun Şubat 2020-Şubat 2021 tarihleri arasındaki toplam piyasa değeri 20 milyar 714 milyon avrodan 18 milyar 515 milyon avroya geriledi. Futbolcuların piyasa değerinde kayıp, yüzde 10,6'yı buldu. İlk 100 futbolcunun tahmini piyasa değeri ise 8 milyar 41 milyon avrodan 7 milyar 230 milyon avroya düştü.

İlk 500 futbolcu arasında yer alan İspanya La Liga oyuncularının değeri 1 milyar 400 milyon avro, İngiltere Premier Lig oyuncuları ise 1 milyar 100 milyon avro değer kaybetti. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da forma giyen oyuncuların ise değeri 400-500 bin avro düşüş yaşadı.

En değerli oyuncu Mbappe

En değerli futbolcu ise 15 milyon avroluk düşüşe rağmen 185 milyon avroluk piyasa değeriyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız yıldız oyuncusu Kylian Mbappe oldu.

İkinci sırayı ise 125 milyon avroluk tahmin piyasa değeriyle Tottenham'ın İngiliz santraforu Harry Kane ve Manchester Cityli Raheem Sterling paylaştı.

"Futbolcu değerleri kötü etkilendi"

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Kovid-19 nedeniyle futbol ekonomisinde daralma yaşanıyor. Birçok kulüp transfer yapmak yerine kulübü döndürmeye uğraşıyor. Bu da futbolcuların değerlerini olumsuz etkiliyor. Kovid-19 salgının bitmesinin ardından futbol ekonomisinin yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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