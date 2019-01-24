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En pahalı ev rekor fiyata satıldı!

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Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrindeki bir gökdelenin çatı katı ülkede satılan en pahalı ev rekorunu kırdı
En pahalı ev rekor fiyata satıldı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrindeki bir gökdelenin çatı katı 238 milyon dolara alıcı bularak, ülkede satılan en pahalı ev rekorunu kırdı

Wall Street Journal’ın haberine göre, Manhattan’da 220 Central Park South adresindeki gökdelenin çatı katı, Citadel yatırım fonu kurucusu Ken Griffin tarafından 238 milyon dolara satın alındı. Bu rakamın, şimdiye kadar ABD’de satılan en pahalı ev rekorunu kırdığı kaydedildi. Önceki rekor, yatırım fonu yöneticisi Barry Rosenstein tarafından 2014’te New York’un Long Island bölgesindeki Hamptons’ta 137 milyon dolara satın alınan bir eve aitti.

İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Manhattan’da inşaatı halen devam eden 79 katlı gökdelendeki çatı katının yaklaşık 2 bin 230 metrekare olduğu ve alıcısına mobilyasız olarak teslim edileceği belirtildi.

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