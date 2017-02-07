En pahalı iPhone bu ülkelerde satılıyor

Apple'ın akıllı telefonu iPhone dünyanın pek çok bölgesinde farklı fiyat politikalarI ile raflardaki yerini alıyor. Peki en pahalı iPhone'un yaklaşık 100 bin dolara satıldığını biliyor muydunuz?

Brezilya: 843 dolar

Kosta Rika: 852 dolar

Endonezya: 865 dolar

Norveç: 867 dolar

Bangladeş: 870 dolar

Guatemala: 889 dolar

Arjantin: 900 dolar

Dominik Cumhuriyeti: 965 dolar

Venezuela: 97 bin 813 dolar. (Bunun aldatmaca bir hesap olduğunu düşünmeyin. Aslında bu durum ülkedeki sabit dolar kuru ve hiper enflasyonun bir sonucu. Bu nedenle yurtdışından getirilen pek çok cihazın fiyatı normalin kat kat üzerinde değer buluyor. Aynı sebepten dolayı Venezuela'da bir hamburger yurtdışından gelenler için 170 doları (620 TL) buluyor...

Türkiye: Apple'ın son zammından sonra Türkiye'de en ucuz iPhone modeli (iPhone SE) 2 bin 399 TL'den (yaklaşık 645 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor. 'Linio Teknoloji Fiyat Endeksi'ne göre, Türkiye 17'inci sırada yer aldı.

Peki Apple'ın son iPhone modelinin şirkete maliyeti ne kadar?

piyasa araştırmasına göre iPhone 7'nin Apple'a maliyeti..

Ekran: 37 dolar

Batarya: 4 dolar

Kamera: 26 dolar

Logic Board: 74 dolar

Hoparlör: 11.5 dolar

Kasa: 22 dolar

Diğer parçalar: 117.5 dolar

Total maliyet: 292 dolar