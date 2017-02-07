En pahalı iPhone bu ülkelerde satılıyor

Brezilya: 843 dolar
Kosta Rika: 852 dolar
Endonezya: 865 dolar
Norveç: 867 dolar
Bangladeş: 870 dolar
Guatemala: 889 dolar
Arjantin: 900 dolar
Dominik Cumhuriyeti: 965 dolar
Venezuela: 97 bin 813 dolar. (Bunun aldatmaca bir hesap olduğunu düşünmeyin. Aslında bu durum ülkedeki sabit dolar kuru ve hiper enflasyonun bir sonucu. Bu nedenle yurtdışından getirilen pek çok cihazın fiyatı normalin kat kat üzerinde değer buluyor. Aynı sebepten dolayı Venezuela'da bir hamburger yurtdışından gelenler için 170 doları (620 TL) buluyor...
Türkiye: Apple'ın son zammından sonra Türkiye'de en ucuz iPhone modeli (iPhone SE) 2 bin 399 TL'den (yaklaşık 645 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor. 'Linio Teknoloji Fiyat Endeksi'ne göre, Türkiye 17'inci sırada yer aldı.
Peki Apple'ın son iPhone modelinin şirkete maliyeti ne kadar?
piyasa araştırmasına göre iPhone 7'nin Apple'a maliyeti..
Ekran: 37 dolar
Batarya: 4 dolar
Kamera: 26 dolar
Logic Board: 74 dolar
Hoparlör: 11.5 dolar
Kasa: 22 dolar
Diğer parçalar: 117.5 dolar
Total maliyet: 292 dolar
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