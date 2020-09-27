En pahalı okey: 88 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de bir işyerinde okey oynayan 28 kişiye, polis baskını sonrası adli ve idari işlem uygulandı. Okeycilere 88 bin lira para cezası kesildi.

Kayseri polisi, kent genelinde bazı işyerlerinde denetimlerde bulundu.

Polisin önceden yaptığı çalışmalarda, merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan denetimlerde 28 kişiye okey oynadıkları, korona kapsamında alınan tedbirlere ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Okey oynayan 28 kişiye, toplam 88 bin 284 lira idari para cezası uygulandı.

Karantina tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen bir kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı.

Kumar oynatılan, alacak ve vereceklerin deftere yazıldığı iş yeri, faaliyetinden men edildi.