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En popüler Android sürümü hangisi?

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En popüler Android sürümü hangisi?
Google, aylık olarak düzenlediği raporlar ile Android işletim sisteminin versiyonlara özel kullanım oranlarını açıklıyor.

Ocak ayı raporu da Google tarafından yayınlandı ve kullanım oranları değişen sürümler ortaya çıktı.

Nougat sürümünün yüzdesi kaç?

Google'ın Android Froyo sürümü, pazardaki en eski sürümlerden biri ve Ocak 2017 kullanım dilimleri listesinde artık yok. Kullanım oranlarında güncel olarak en az kullanılan sürümler Gingerbread ve en son sürüm olan Nougat oldu. Android 7 ve 7.1 Nougat sürümü, henüz büyük markaların amiral gemisi modellerinde olmadığı için kullanım oranı %0.7 seviyesinde kaldı. Şu anda Google Pixel, Nexus ve Android One cihazlarında yoğunluklu olarak kullanılan işletim sistemi, 2017 yılı içinde daha ciddi yüzdelik dilimlere ulaşacaktır.

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Android 7 Nougat sürümü ülkemizde GM 4G, LG G5 gibi telefonlarda kullanımda ancak diğer markaların tepe modellerinde henüz Nougat güncellemesi yayınlanmadı. S7 ve S7 Edge gibi modellere bu güncellemenin Ocak ayı ortasında yayınlanacağı açıklandı.

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