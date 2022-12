En sık yapılan beslenme hataları

Tükettiğimiz gıdaların sağlığımıza faydalı olması için doğal olmaları kadar doğru tüketilmeleri de çok önemli. Aksi takdirde vitamin ve mineral kaybından kilo alımına kadar birçok sorunla karşı karşıya kalabileceğimizi belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, yanlış beslenme alışkanlıklarının bazılarını şöyle sıraladı…

Yemekten hemen sonra meyve yemek

Bu toplumumuzda sık görülen yanlış bir alışkanlıktır. Meyveyi kahvaltıda veya çok geç saatlere kalmayacak şekilde gün içindeki ara öğünlerimizde tüketmek daha doğru olacaktır. Çünkü geç saatlerde fiziksel aktivite düzeyimiz düşer ve bu saatlerde tüketilen meyve yağlanmaya yol açarak kilo artışına neden olur.

Demir içeren gıdaların yanında çay-kahve içmek

Çay ve kahve içerdikleri tanen maddesi dolayısıyla demir emilimini azaltmaktadır. Bu nedenle demir yönünden zengin bir yemekle çay kahve tüketilmemelidir. Çay ya da kahve tüketilmek isteniyorsa yemekle arasında 2 saat olmalıdır. Tüketeceğimiz çayı açık içmekte ve C vitamini yönünden zengin limonla tüketmekte fayda var.

Demir ve kalsiyum içerikli gıdaları birlikte tüketmek

Bazı çalışmalarda kalsiyumun demir emilimini azalttığı bildirilmiştir. Demir içeriği zengin besinlerle (kırmızı et, beyaz et, koyu yeşil yapraklı sebzeler vb) birlikte kalsiyum içeriği zengin besinleri (süt, yoğurt, ayran vb) tüketmek doğru bir tercih değildir. Et, tavuk gibi demir yönünden zengin besinlerle birlikte yoğurt ve ayran gibi besinler yerine salata tüketmek daha doğrudur. Özellikle bol limonlu bir salatadaki C vitamini demir emilimini artırır. Ispanağı da yoğurt, ayran gibi kalsiyum açısından zengin bir besinle tüketmek yerine yumurta, kıyma gibi demir yönünden zengin besinlerle tüketmek özellikle demir eksikliği olan bireyler için daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.

Düşük kalorili beslenmek

Düşük kalorili beslenmek vücut ağırlığının hızlı kaybına; yağsız vücut kitlesinin daha da azalmasına, bazal metabolizma hızının azalmasına, kaybedilen ağırlığın korunmamasına ve bazı önemli vitamin mineral eksikliklerine neden olabilir.

Ekmeği tamamen kesmek

Sık görülen diğer bir yanlış alışkanlık da diyet yaparken ekmeği ve karbonhidrat grubunu hayatımızdan tamamen çıkarmaktır. Vücudumuzun ihtiyacı olan günlük alınması gereken bir karbonhidrat miktarı vardır. Ekmeği ve karbonhidrat grubunu tamamen kestiğimizde ya da yeterli miktarda tüketmediğimizde kan şekerimiz düşer, glikojen depomuz boşalır, kas proteinleri yıkıma uğrar bu da kas kaybı anlamına gelir.

Proteinde ölçüyü kaçırmak

Birden fazla protein kaynağını birlikte tüketmek yerine karbonhidrat-protein-yağ dengesini sağlayabileceğimiz bir öğün tüketmek daha doğru olacaktır. Çünkü her besinin fazlası vücudumuzda nasıl yağa dönüşürse proteinin fazlası da aynı şekilde yağa dönüşecektir.

Sıcak süte bal eklemek

Balı çok sıcak bir süte ilave ederek ya da sütle birlikte çok yüksek sıcaklıklara kadar kaynatarak tüketmek doğru değildir. Bal yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında vitamin, mineral, enzim vb besin değerlerinde kayıplar oluşur. Bal özellikle de 60-65 derece ve üzerindeki sıcaklıklara uzun süre maruz kalırsa HMF denilen kanserojen maddeler oluşabilir. Balı sütle birlikte tüketmek istiyorsak da ılık, oda sıcaklığındaki süte karıştırarak çok bekletmeden tüketmemiz gerekir.

Karbonhidrat protein-yağ dengesinde dikkat etmemek

Öğünümüzü tüketirken mutlaka karbonhidrat-protein-yağ dengesine dikkat etmemiz gerekir. Örneğin et, tavuk, balık gibi protein kaynakları salata, çorba ile birlikte ya da kurubaklagil yemeği, salata, çorba ile birlikte tüketilebilir. Bir diğer alternatif olarak sebze yemeği; yoğurt, tam tahıllı ekmek gibi besinlerle tüketilebilir.