En üst baremdeki akademisyen maaşları konusunda uzlaşıya varıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan çıkabilmesi için hükümetin bir süreden beridir yaptığı girişimler ve sürdürdüğü görüşmeler sonucunda bugün, en üst baremdeki akademisyen maaşları konusunda uzlaşıya varıldığı açıklandı

Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanlığı ve DAÜ ile konuyla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, her iki tarafa da, en üst baremdeki akademisyenler için 178 bin 500 TL brüt maaş önerisi yaptığını ve bu önerisinin taraflarca kabul edildiğini söyledi.

Başbakan Üstel, ileriki hafta protokolün hazırlanması için gerekli talimatı verdiğini de açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç ve DAÜ yetkililerinin katılımıyla yapılan DAÜ Zirvesi’nden uzlaşı çıktı.

-“Önümüzdeki hafta protokolün hazırlanması için gerekli talimatı verdim”

Başbakanlıkta yer alan toplantı sonrası açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve DAÜ ile durum değerlendirmesi yaptık. Bakanlığımızın 171 bin 512 TL bürüt maaş önerisini Maliye Bakanlığımızın imkanları çerçevesinde değerlendirdik. Bu konuda devam eden 190 bin TL brüt maaş önerisi dikkate alınmış ve gelinen aşamada mali imkanlar sonuna kadar zorlanmıştır. Her iki tarafa da yaptığım öneri 178 bin 500 TL brüt olmuştur. DAÜ ülkemizin önemli değerlerinden biridir. DAÜ’süz bir üniversite sektörü ve Gazimağusa olamaz. O yüzden hem ülkemizin, hem DAÜ çalışanlarının hem de üniversitemizin geleceği için herkes fedakarlık yaparak bu rakamı kabul etmişlerdir. Önümüzdeki hafta protokolün hazırlanması için gerekli talimatı vermiş bulunmaktayım. Ülkemize, üniversitemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.