En Yakın Arkadaşının Bebeği Kocasındanmış!

ABD’nin Arizona eyaletindeki Wickenburg’da yaşayan bir kadın en yakın arkadaşının bebeği dünyaya gelirken yanındaydı. Yalnız olduğu için ona destek verdikten kısa süre sonra bebeğin babasının ‘kocası’ olduğunu öğrendi!

Altı yıllık evli dört çocuk annesi Hailey Cluster (28), adını vermediği ‘yalnız anne’ arkadaşını hamilelik sürecinde ve sezaryenle doğum yaparken hastanede bir an olsun yalnız bırakmadı. Ameliyathaneye girip bebeğin doğumuna şahit oldu.

Bebeğin ilk banyosunu da o yaptırdı. Ve, o sırada bebeğin boynunda kocası Travis Bowling’de de bulunan bir leke fark etti; şüphelendi. Süphelerinde haklıydı. Sonunda kocası ve en yakın arkadaşı ilişki yaşadıklarını itiraf etti. Kocası onu sadece en yakın arkadaşıyla değil 30’a yakın başka kadınla daha aldatmıştı.

Gerçeği öğrendiğinde dünyasının başına yıkıldığını anlatan Cluster, “Bir süre şoku atlatamadım. Çok üzüldüm. Sonra, ‘Hayat bu ne yapalım’ diye düşündüm ve sakinleşmeye çalıştım” dedi.

Sonuçta doğan bebeğin çocuklarının kardeşi olduğunu düşündüğünü belirten Cluster, “Küçücük bir bebeğin ne suçu var. Onları sokakta bırakamazdım” diyerek gidecek yeri olmayan arkadaşını evine kabul etti. Bununla da kalmadı. Boşandı ama arkadaşını ve şimdi ‘eski kocası’ Bowling’i affetti.

Yaşadıklarını TikTok’ta anlatan Hailey’nin paylaştığı video 3,4 milyon kez izlendi. Çok sayıda destek mesajı geldi. Çoğunluk böyle bir şeyi affetmenin zor olduğunu, şaşırdıklarını ifade ederek onun yüce gönüllü olduğunu vurguladı. Bazıları ise, “Kocanla ilgilenseydin aldatılmazdın” gibi ‘acımasız ve haddini aşan’ mesajlar paylaştı.

Hailey’nin affetmekle ilgili bir mesajı vardı: “Kendim ve çocuklarımın iyiliği için affetmeliydim. Affetmek sizi iyileştirir. Affetmemek zehir içmek gibidir.”