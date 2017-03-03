En yakışıklı, en güzel hekim’ seçimi

Sağlık Bakanlığı Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, hastanelere ilginç bir anket gönderdi.

Ankette, “Kurumunuz hekimlerinin enlerini seçin” talebi yer alıyor. Anketteki, “En”ler arasında, “En yakışıklı, en güzel, en çılgın, en takıntılı, en gurme, en bonkör, en gezgin, en sanatçı, en komik, en sesi güzel, en sportmen, en şık” seçenekleri bulunuyor.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç imzalı habere göre; Balıkesir'de bulunan 20 Sağlık Bakanlığı hastanesindeki 6 bin sağlık çalışanı, bu anketle yine bu hastanelerdeki bin 587 hekimi değerlendirecek ve yukarıda sayılan kategorilerde ‘en'leri seçecek.

Anket sonucunda birinci olacak hekimlere verilecek ödül ise henüz duyurulmadı.

Bu ankete ilk tepki ise Türk Sağlık-Sen'den geldi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şunları söyledi:

MAGAZİNLEŞTİRİLİYOR

“Hekimler şiddet, iş yükü, özlük haklarında yaşanan sorunlara çözüm bekliyorlar. 14 Mart'ta göstermelik kutlamalar yerine sorunların çözümü için adım atılan bir bayram görmek istiyoruz. Fakat görüldüğü gibi 14 Mart magazinleştirerek geçiştiriliyor. Bu tür işler hem çalışanın beklentileri ile ters hem de 14 Mart 1919'da işgal kuvvetlerine karşı bayrak açan tıbbiyelilerin ruhuna aykırıdır.”