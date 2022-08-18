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En yaşlı doktor Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Emekliliği, uzun ömürlülüğün düşmanı olarak görüyorum

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Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı doktoru seçilen kişi 100. yaşını kutladı.
En yaşlı doktor Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Emekliliği, uzun ömürlülüğün düşmanı olarak görüyorum

Dr. Howard Tucker, "Ben emekliliği uzun ömürlülüğün düşmanı olarak görüyorum. Hayatta kalmak ve çalışmak eğlencelidir, keyifli bir iştir. Her gün yeni bir şey öğreniyorum" dedi.

Yakın zamanda hasta görmeyi bırakan Tucker; Cleveland'daki St. Vincent Charity Tıp Merkezi'nde, tıp asistanlarına ders vermeye devam ediyor.

75 yıldır tıp alanında çalışan nörolog Dr. Howard Tucker, 10 Temmuz'da 100. doğum gününü kutladı. Tucker uzun yaşamını kısmen kariyerine olan tutkusuna bağladı.

Tucker, "Ben emekliliği uzun ömürlülüğün düşmanı olarak görüyorum. Hayatta kalmak ve çalışmak eğlencelidir, keyifli bir iştir. Her gün yeni bir şey öğreniyorum" dedi.

Dr. Howard Tucker, herkesin altın yıllarında çalışmaya devam edemeyeceğini kabul etmekle birlikte, geleneksel bir emekliliğin kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Tucker, "Eğer işten emekli olurlarsa, en azından bir hobi olarak bir şeyler yapmalılar, ister toplu iş ister kendi hobileri olsun, beyin için her gün bir uyarana ihtiyacınız var" ifadelerini kullanarak insanlar tavsiyede bulundu.

"SONSUZA KADAR YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Hayatı boyunca hiç sigara içmediğini ve kış aylarında dahi yürüyüşe çıktığını söyleyen Tucker, "Gerçek olmadığını bilerek sonsuza kadar yaşayacağımı düşünüyorum. Ama ben öyle hissediyorum. Ölümü hiç düşünmem. Bir kez ölürsün ama her gün yaşarsın; yaşamaya odaklan" dedi.

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