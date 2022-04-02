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En Yırtıcı Dinozorlarla İlgili Müthiş Keşif

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Korkutucu dinozor Trex’in neden kısa kollara sahip olduğu ortaya çıktı
En Yırtıcı Dinozorlarla İlgili Müthiş Keşif

Uzunluğu 12 metreyi geçen yetişkinleri 4-6 ton ağırlığında olan ve tek ısırışta 230 kg’ı aşkın et yiyebilen Tyrannosaurus rex, kısa kollarıyla bilim dünyasının odağı oldu.

Bir paleontolog, Tyrannosaurus rex’in çok küçük önkollara sahip olduğunu, çünkü onları yaralanmalardan korumak için yapılarının evrimleştiğini iddia ediyor.

Berkeley’deki California Üniversitesi’nden Kevin Padian, fosil kayıtlarının Trex’in atalarının daha uzun önkollara sahip olduğunu gösterdiğini, ancak yaralanmalardan kaçınmak için daha kısa olacak şekilde evrimleştiklerini öne sürdü.

Son kanıtlar da Trex’in yalnız bir avcı olmayabileceğini, avını sürüler halinde takip edip yiyip bitirdiğini gösteriyor.

YEMEK YERKEN ARKADAŞI TARAFINDAN YARALANIYOR OLABİLİR

Padian, “Bir Trex’in yemek arkadaşının da kendisi gibi 12 metreyi geçen bir boyuta ve tek ısırışta 230 kg et yiyebildiğini düşünürsek yemek yerken kolların, birinin ısırığıyla yaralanması çok olağan” diyor.

Padian makalesinde, “Kollarını eşleri çekmek veya tutmak, rakipleri savuşturmak, düştükten sonra yerden yukarı kalkmak veya avı tuzağa düşürmek için kullanılsaydı, evrim muhtemelen uzuvlarını küçültmek yerine zamanla büyümesine yol açardı” diye yazdı.

Padian, “Belki de oradaki arkadaşın biraz fazla yaklaştığını düşünüyor. Yemek yerken yanındaki başka bir dinozor kolunu keserek uyarabilir” diyor.

KOLLARI, TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN KISALDI

Makalesinde, evrimin Trex’in kollarını hayatta kalmak veya üremek için geliştirmek yerine onları tehlikeden uzaklaştırmaya çalıştığını öne sürüyor. Ve ön ayakların davranışsal ekoloji bağlamında kısaldığını söylüyor.

Padian, hipotezini test etmenin veya kanıtlamanın zor olacağını kabul ediyor, ancak fosil analizlerinde Trex fosillerinin ısırık izlerine sahip olduğunu belirterek iddialarının doğru olabileceğini söylüyor.

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